1 млн рублей попросили на Ebay за копию Minecraft

На торговой площадке Ebay появилось объявление, в котором продавец предлагает купить у него копию Minecraft с Xbox 360 за $ 14 500 (примерно 1 073 181 рублей).

Фото: © Minecraft © Minecraft

Лот упакован в герметичный пластиковый кейс, а владелец утверждает, что это экземпляр из самого первого тиража игры.

Если данная копия действительно сошла с конвейера одной из первых, то это вполне может объяснить её стоимость.

Для коллекционеров подобная вещь будет довольно ценной и со временем хорошо сохранившаяся копия Minecraft для Xbox 360 будет только дорожать.