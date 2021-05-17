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На Ebay просят больше 1 млн рублей за диск с Minecraft. Что в нём ценного?

Чемпионат.com
36 минут назад
На торговой площадке Ebay появилось объявление, в котором продавец предлагает купить у него копию Minecraft с Xbox 360 за $ 14 500 (примерно 1 073 181 рублей).
1 млн рублей попросили на Ebay за копию Minecraft
Фото: © Minecraft© Minecraft
Лот упакован в герметичный пластиковый кейс, а владелец утверждает, что это экземпляр из самого первого тиража игры.
Если данная копия действительно сошла с конвейера одной из первых, то это вполне может объяснить её стоимость.
Для коллекционеров подобная вещь будет довольно ценной и со временем хорошо сохранившаяся копия Minecraft для Xbox 360 будет только дорожать.
Каждый час объявление заходят посмотреть несколько человек, а ценник на похожие лоты начинается от $ 2 тыс. или 148 тыс. рублей. Видимо, цена в $ 14 500 считается сообществом коллекционеров адекватной. И, вероятно, рано или поздно найдётся человек, готовый сильно потратиться ради того, чтобы поставить на свою полку новый артефакт видеоигровой истории.
Игры,eBay,
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