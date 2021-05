Это не первый случай, когда в российском PlayStation Store дорожают игры. В конце апреля стоимость одного из главных эксклюзивов для PS — The Last of Us Part II — выросла с 4599 до 4999 рублей. Массовое удорожание тайтлов произошло осенью — тогда резко увеличилась стоимость цен игр от Activision, EA, Ubisoft, Bandai Namco, THQ Nordic, Koei Tecmo и Gearbox.