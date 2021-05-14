Sega занимается разработкой "суперигры"

Компания Sega планирует выпустить «суперигру» в ближайшие пять лет. Об этом сообщило издание VGC.

Информация о «суперигре» упоминается в недавнем финансовом отчёте компании. По словам представителей Sega, новый проект, вероятно, не принесёт много прибыли на старте продаж, но он обладает высоким потенциалом роста.