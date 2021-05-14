MMORPG Atlantica получит локализацию на русский язык

Компания VALOFE совместно с NEXON объявили дату запуска новых серверов в Европе и выхода обновления с русской, немецкой и французской локализацией для MMORPG Atlantica Online.

Фото: MMO13 MMO13

Состоится это событие 20 мая и разработчики даже создали отдельную страницу Atlantica Europe в Steam. Вероятно тем, кто играл ранее, предстоит заново развивать своих персонажей, если они захотят играть с русскоязычным интерфейсом. Больше подробностей обещают представить позднее.