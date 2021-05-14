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MMORPG Atlantica получит локализацию на русский язык и новые серверы в этом месяце

MMO13
12 часов назад
Компания VALOFE совместно с NEXON объявили дату запуска новых серверов в Европе и выхода обновления с русской, немецкой и французской локализацией для MMORPG Atlantica Online.
MMORPG Atlantica получит локализацию на русский язык
Фото: MMO13MMO13
Состоится это событие 20 мая и разработчики даже создали отдельную страницу Atlantica Europe в Steam. Вероятно тем, кто играл ранее, предстоит заново развивать своих персонажей, если они захотят играть с русскоязычным интерфейсом. Больше подробностей обещают представить позднее.
Atlantica Online — это условно-бесплатная (F2P) трёхмерная тактическая массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра (MMORPG) разработанная корпорацией NDOORS. Проект когда-то был закрыт и вновь возрождён силами Valofe. Сюжет игры разворачивается в альтернативной фэнтезийной версии Земли, включающей в себя различные исторические, культурные, аллегорические и мифические элементы.
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