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Началось финальное бета-тестирование PC-версии MMORPG Bless Unleashed

MMO13
12 часов назад
PC-версия фэнтезийной MMORPG Bless Unleashed вступила в финальную стадию бета-тестирования. Принять участие могут все желающие. Для этого достаточно перейти на страницу в Steam и кликнуть по кнопке «Запросить доступ», после чего игра появится в вашей библиотеке.
Началось финальное бета-тестирование PC-версии MMORPG Bless Unleashed
Фото: MMO13MMO13
К старту тестирования было внесено огромное количество изменений, многие из которых основаны на отзывах пользователей. Так, разработчики улучшили боевую систему, интерфейс и управление, сделав изначально консольную игру более заточенной под ПК.
Данный этап завершится 19 мая, в 02:59 по московскому времени. После этого весь накопленный прогресс игроков будет сброшен.
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