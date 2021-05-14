Началось финальное бета-тестирование PC-версии MMORPG Bless Unleashed

PC-версия фэнтезийной MMORPG Bless Unleashed вступила в финальную стадию бета-тестирования. Принять участие могут все желающие. Для этого достаточно перейти на страницу в Steam и кликнуть по кнопке «Запросить доступ», после чего игра появится в вашей библиотеке.

Фото: MMO13 MMO13

К старту тестирования было внесено огромное количество изменений, многие из которых основаны на отзывах пользователей. Так, разработчики улучшили боевую систему, интерфейс и управление, сделав изначально консольную игру более заточенной под ПК.