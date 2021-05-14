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Игры серии Assassin's Creed продаются с большими скидками

Ferra.ruиещё 4
10 часов назад
Цифровой магазина Ubisoft запустил новую акцию. В ее рамках игры популярной серии Assassin's Creed продаются с большими скидками. Размер максимальной скидки составляет 85%.
Игры серии Assassin's Creed продаются с большими скидками
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Золотое издание Assassin's Creed Origins можно ухватить со скидкой 80%. Напомним, что в обычное время его продают за 3 739 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 749. Стандартное издание игры, в свою очередь, продают за 499 рублей вместо 2 499.
Стоимость Assassin’s Creed Одиссея упала на 75% — с 2 499 рублей до 624 рублей.
Assassin's Creed отдают за 125 рублей вместо прежних 419, тогда как Assassin’s Creed Единство и вовсе можно ухватить с 85% скидкой, то есть всего за 187 рублей вместо 1 249.
Ознакомиться со всем ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке.
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