Игры серии Assassin's Creed продаются с большими скидками

Цифровой магазина Ubisoft запустил новую акцию. В ее рамках игры популярной серии Assassin's Creed продаются с большими скидками. Размер максимальной скидки составляет 85%.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Золотое издание Assassin's Creed Origins можно ухватить со скидкой 80%. Напомним, что в обычное время его продают за 3 739 рублей, тогда как сейчас оно доступно за 749. Стандартное издание игры, в свою очередь, продают за 499 рублей вместо 2 499.

Стоимость Assassin’s Creed Одиссея упала на 75% — с 2 499 рублей до 624 рублей.