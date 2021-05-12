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Blizzard покажет игровой процесс Overwatch 2 на следующей неделе

ИА Regnumиещё 1
14 часов назад
Blizzard вскоре покажет игровой процесс Overwatch 2. Об этом 12 мая сообщил портал Eurogamer.
Blizzard покажет игровой процесс Overwatch 2
Фото: BlizzardBlizzard
Компания выпустила видео, в котором новый глава команды разработчиков Аарон Келлер рассказал о ходе реализации проекта.
«Мы усердно работали над Overwatch 2», — сказал Келлер, добавив, что Blizzard впервые покажет PvP-геймплей Overwatch 2 в следующий четверг, 20 мая 2021 года, в 22:00 по московскому времени.
Напомним, 20 апреля 2021 года о своём уходе из Blizzard объявил бывший директор проекта Overwatch Джефф Каплан. Позже Аарон Келлер, занявший его место, дал понять, что команда Overwatch 2 не выпустит игру прежде, чем она будет полностью готова.
Игры,Джефф Каплан,
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