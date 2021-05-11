В четвёртом сезоне SnowRunner появится Амурская область

Разработчики из студии Saber Interactive анонсировали четвёртый сезон New Frontiers для симулятора езды по бездорожью SnowRunner.

Главным нововведением станет Амурская область площадью 12 квадратных километров. Регион состоит из четырёх новых карт с десятками миссий.

Игрокам предстоит восстановить старую, заброшенную площадку для запуска ракет в космос от имени частной компании. Задача включает ремонт дорог и топливопроводов, строительство жилья для команды и доставку собранной ракеты на стартовую площадку.

Выполнить задачу помогут два новых транспорта: ZiKZ 605-R и Khan 317 Sentinel. Кроме того, игроков ждёт бесплатный контент, включая новые испытания и многое другое.