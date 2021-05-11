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В четвёртом сезоне в SnowRunner появится Амурская область

Игромания.ру
11 мая 2021
Разработчики из студии Saber Interactive анонсировали четвёртый сезон New Frontiers для симулятора езды по бездорожью SnowRunner.
В четвёртом сезоне SnowRunner появится Амурская область
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Главным нововведением станет Амурская область площадью 12 квадратных километров. Регион состоит из четырёх новых карт с десятками миссий.
Игрокам предстоит восстановить старую, заброшенную площадку для запуска ракет в космос от имени частной компании. Задача включает ремонт дорог и топливопроводов, строительство жилья для команды и доставку собранной ракеты на стартовую площадку.
Выполнить задачу помогут два новых транспорта: ZiKZ 605-R и Khan 317 Sentinel. Кроме того, игроков ждёт бесплатный контент, включая новые испытания и многое другое.
New Frontiers выйдет уже 18 мая вместе с релизом игры на Switch и в Steam. Дополнение можно будет купить отдельно или получить в составе сезонного пропуска или Premium Edition.
Игры,Амурская Область,
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