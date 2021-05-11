В Fortnite может появиться новый игровой режим

Энтузиасты обнаружили в файлах игры Fortnite описание нового PvE («игрок против окружения») режима под названием Daybreak. Об этом 11 мая сообщает издание Eurogamer.

Фото: Epic Games Epic Games

Согласно описанию, в Daybreak игрокам предстоит выживать на острове, который по ночам атакуют опасные существа. Для спасения геймерам предстоит объединятся друг с другом и починить один из разбившихся посреди карты вертолётов.