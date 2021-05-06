Появилось видео создания памятника «Родина‑мать зовет!» в Minecraft

На сервере игры Minecraft «Виртуальная Россия» создана копия легендарной скульптуры «Родина-мать зовет!». Видео появилось в telegram-канале «360».
Работали над цифровым монументом четвероклассник из Смоленска Михаил Гусев
и активисты Российского движения школьников.
Идея создать копию памятника в игре пришла мальчику во время путешествия с родителями. Михаил был изумлён его размерами и величием. Школьник решил построить скульптуру в «Minecraft» на сервере Российского движения школьников. Создание монумента школьник приурочил ко Дню Победы.
В результате памятник «Родина-мать зовет!» стал одним из самых крупных и заметных достопримечательностей на российском сервере игры. Он установлен в том же месте, где в игровом пространстве находится Волгоград.