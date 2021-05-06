Появилось видео создания памятника «Родина‑мать зовет!» в Minecraft

Идея создать копию памятника в игре пришла мальчику во время путешествия с родителями. Михаил был изумлён его размерами и величием. Школьник решил построить скульптуру в «Minecraft» на сервере Российского движения школьников. Создание монумента школьник приурочил ко Дню Победы.

В результате памятник «Родина-мать зовет!» стал одним из самых крупных и заметных достопримечательностей на российском сервере игры. Он установлен в том же месте, где в игровом пространстве находится Волгоград.