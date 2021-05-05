Resident Evil Village сделали менее страшной, чем Resident Evil 7

В интервью Axios Gaming продюсер Resident Evil Village Цуёси Канда рассказал, что грядущий хоррор сбалансировали, чтобы сделать менее страшным, чем Resident Evil 7.

«Когда мы разрабатываем новую Resident Evil, наша цель не всегда состоит в том, чтобы сделать её более страшной, чем предыдущая часть, но найти баланс, чтобы обеспечить игрокам пугающий, но интересный опыт.

Некоторые отзывы, которые мы получили относительно Resident Evil 7, заключались в том, что играть было слишком страшно. С одной стороны, это именно то, к чему мы стремились, так что это огромный комплимент для нас», — Канда.

Однако разработчики всё же ослабили кривую напряжения в Village, чтобы игроки не испытывали страх постоянно. Канда отметил, что люди становятся невосприимчивыми к страху, если постоянно сталкиваются с напряжённой ситуацией или окружающей средой.

«Для Resident Evil Village мы выбрали совершенно другой подход с открытостью деревни и игроками, не знающими, что может скрываться за деревьями.

А моменты утешения действуют как буфер, чтобы убедиться, что люди не полностью лишены чувствительности к ужасу. Комнаты сохранения, которые вы часто видите во многих играх серии, — отличный пример того, где игроки могут сделать глубокий вдох и понять, что они в безопасности», — Канада.