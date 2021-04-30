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Стартовала распродажа игры про партизан 1941 года

Ferra.ruиещё 1
20 часов назад
Стартовала распродажа игры про партизан 1941 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Издательство Daedalic объявило распродажу в Steam. Среди проектов издательства со скидками предлагается игра про партизан Partisans 1941 и дополнение к ней.
Daedalic обещает скидки до 90% на все свои игры. Акция в сервисе цифровой дистрибуции Steam продлится с 29 апреля по 30 мая.
Игра Partisans 1941 включает в себя скрытную тактику, командное взаимодействие и управление базой. В частности, игрок должен будет взять на себя командование партизанским отрядом в тылу врага. Посвящена игра событиям на Восточном фронте Второй мировой войны. Сейчас Partisans 1941 можно купить со скидкой 34% за 656 рублей.
Daedalic также предлагает скачать дополнение Partisans 1941: Back Into Battle. В нём есть режим песочницы, настраиваемые сценарии и многое другое. Дополнение стоит 296 рублей.
Помимо этого, в распродаже участвуют подводный симулятор Barotrauma, игра про некроманта Iratus: Lord of the Dead, симулятор поезда Unrailed!.
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