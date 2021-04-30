В Steam бесплатно отдают 6 игр

В Little Traveler игрок возьмёт на себя роль крохотной девочки по имени Нора. Её размеры сопоставимы с Дюймовочкой. Малютка должна помочь вдове справиться с проблемами в жизни. Для этого кроха путешествует по дому одинокой женщины и пытается наладить быт. Главное в её миссии – оставаться незамеченной.
Gas Station Simulator: Prologue – Early Days – это бесплатный пролог к «симулятору бензоколонки». Игроку предстоит взяться за восстановление заправочной станции. Главный герой покупает заправку где-то в глуши и теперь должен отремонтировать её, чтобы проезжающие мимо водители могли наполнить бак своей машины топливом.
Long Ago: A Puzzle Tale – это красивая головоломка, в которой сюжет подаётся в стихах. Игрок решает задачи под расслабляющие треки. Любой желающий может опробовать демо-версию и пройти первые 10 уровней.