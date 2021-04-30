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В Steam бесплатно отдают 6 игр. Среди них есть клон Among Us

Чемпионат.com
4 часа назад
В магазине Valve появились новые бесплатные игры. Среди проектов есть слэшер про спасение кота, приключенческий платформер про храмы и сокровища, а также клон Among Us.
В Steam бесплатно отдают 6 игр
Фото: скрин видеоскрин видео
В To Hell with It девушка уничтожает демонов в аду огромным мечом, чтобы спасти из Преисподней своего котёнка. В игре много комбинаций, способностей и целая система прокачки.
Видео опубликовано на YouTube-канале Wimpy Imp Games.
В Little Traveler игрок возьмёт на себя роль крохотной девочки по имени Нора. Её размеры сопоставимы с Дюймовочкой. Малютка должна помочь вдове справиться с проблемами в жизни. Для этого кроха путешествует по дому одинокой женщины и пытается наладить быт. Главное в её миссии – оставаться незамеченной.
Видео опубликовано на YouTube-канале Upcoming Games.
Gas Station Simulator: Prologue – Early Days – это бесплатный пролог к «симулятору бензоколонки». Игроку предстоит взяться за восстановление заправочной станции. Главный герой покупает заправку где-то в глуши и теперь должен отремонтировать её, чтобы проезжающие мимо водители могли наполнить бак своей машины топливом.
Видео опубликовано на YouTube-канале DRAGO entertainment.
Eddie Hill in the Curse of the Skull Medallion – приключенческий платформер, отдающий духом фильмов про Индиана Джонса. Главный герой должен найти медальон в виде черепа, исследуя джунгли, древние храмы и гробницы.
Видео опубликовано на YouTube-канале Upcoming Games.
Goose Goose Duck – клон Among Us с гусями и утками вместо космонавтов. Игроку на импостере придётся максимально вжиться в роль утки, чтобы его не раскрыли гуси. А гусям наоборот нужно найти предателя.
Видео опубликовано на YouTube-канале Gaggle.
Long Ago: A Puzzle Tale – это красивая головоломка, в которой сюжет подаётся в стихах. Игрок решает задачи под расслабляющие треки. Любой желающий может опробовать демо-версию и пройти первые 10 уровней.
Видео опубликовано на YouTube-канале GrimTalin.
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