Современные танки стали доступны в World of Tanks

Консольная версия мультиплеерного экшена World of Tanks получила крупное обновление Modern Armor. Как подсказывает название, оно добавляет в игру современные танки. Теперь игроки могут опробовать первые боевые машины времен Холодной войны, второй половины и конца XX века, а вместе с будущими апдейтами разработчики собираются увеличивать их число.

В Modern Armor танки разделены на три эры: Послевоенная, Эскалация и Разрядка. Причем временные периоды учитываются матчмейкингом при поиске команд, чтобы они были равны по силам. Дебютный эпизод First Strike ввел в игру две противоборствующие стороны: Восточный Альянс и Западный Альянс с 18 новыми танками. Также специально для них добавлены четыре карты, каждая из которых вдвое больше привычных локаций.