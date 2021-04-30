Современные танки стали доступны в World of Tanks

Консольная версия мультиплеерного экшена World of Tanks получила крупное обновление Modern Armor. Как подсказывает название, оно добавляет в игру современные танки. Теперь игроки могут опробовать первые боевые машины времен Холодной войны, второй половины и конца XX века, а вместе с будущими апдейтами разработчики собираются увеличивать их число.
В Modern Armor танки разделены на три эры: Послевоенная, Эскалация и Разрядка. Причем временные периоды учитываются матчмейкингом при поиске команд, чтобы они были равны по силам. Дебютный эпизод First Strike ввел в игру две противоборствующие стороны: Восточный Альянс и Западный Альянс с 18 новыми танками. Также специально для них добавлены четыре карты, каждая из которых вдвое больше привычных локаций.
«Мы рады, что игроки смогут открыть для себя новую эру танкостроения, сражаясь на новых картах и современных танках. Также они смогут использовать новые перки и снаряжение, и получить совершенно иные ощущения от игрового процесса, — говорит исполнительный продюсер World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер. — Modern Armor — наше самое амбициозное начинание, и мы желаем удачи в бою всем консольным „танкистам“, бросившим вызов в First Strike!».
Что касается ПК-версии World of Tanks, то с этого дня она стала доступна в сервисе Steam. Правда, перенести туда прогресс с уже существующего аккаунта невозможно.