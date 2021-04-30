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Карточный рогалик Tainted Grail: Conquest выходит 27 мая

Игромания.ру
14 часов назад
Студия Awaken Realms объявила, что рогалик Tainted Grail: Conquest выходит из раннего доступа Steam 27 мая. И в течение завершающего месяца разработчики готовят целый набор дополнений и обновлений.
Карточный рогалик Tainted Grail: Conquest выходит 27 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру
До релиза студия собирается изменить баланс всех играбельных персонажей, улучшить оптимизацию, изменить внешний вид игры, добавить новые возможности, квесты и сюжетные истории. Преобразования запланированы настолько масштабные, что старые сохранения перестанут работать.
История Tainted Grail началась с настольной игры. В прошлом году Awaken Realms выпустила РС-адаптацию в ранний доступ, но затем решила разделить проект на две самостоятельные игры.
Tainted Grail: Conquest был вначале задуман как режим рогалика.Оставшаяся часть, Tainted Grail: The Fall of Avalon, пока что остаётся в раннем доступе. О сроках её релиза ничего не известно, но он должен состояться в этом году.
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