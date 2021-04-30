Авторы Apex Legends рассказали о способностях Валькирии

Валькирия появится в игре уже 4 мая вместе со стартом сезона «Наследие». Помимо нового персонажа игроков также ждут режим «Арены» (сражения 3 на 3 и пять карт, две из которых будут абсолютно новыми), новый лук и обширные изменения баланса.