Sony поставила рекорд по продажам PS5

Sony поставила рекорд по продажам игровых консолей нового поколения. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании финансовом отчете.

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В отчете за четвертый квартал и прошлый финансовый год говорится, что флагманская модель PlayStation 5 демонстрирует уверенные продажи. С момента выхода консоли в продажу японская корпорация поставила на рынок 7,8 миллиона единиц приставок PS5. Это примерно на 200 тысяч больше, чем было продано PlayStation 4 за аналогичный период времени. В период с января по март 2021 года компания реализовала 3,3 миллиона единиц устройств. Продажи PS4 и PS5 стартовали в ноябре 2013 и 2020 годов соответственно.

Также в отчете раскрывается информация о том, что общая операционная прибыль подразделения PlayStation составила 342,2 миллиарда йен, или около 3,14 миллиардов долларов. Это рекордный показатель для компании.

В представленных Sony документах говорится, что число подписчиков PlayStation Plus в настоящее время составляет 47,6 миллиона человек, что на 14,7 процента больше, чем в 2020 году.

Представители Sony заметили, что в последнем квартале на рынок было поставлено около миллиона приставок прошлого поколения PS4. Актуальные консоли PS5 все еще находятся в дефиците, приобрести их проблематично, и подобная ситуация сохраняется по всему миру.