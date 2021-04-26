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NieR Replicant стартовала в Steam лучше NieR: Automata

Игромания.ру
17 часов назад
NieR Replicant удалось обойти NieR: Automata по пиковому онлайну в Steam. На выходных в переиздании одновременно находилось свыше 28 тысяч человек.
NieR Replicant стартовала в Steam лучше NieR: Automata
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Рекордный онлайн для предшественницы (и одновременно с этим сиквела) составил 23,9 тысячи человек ещё 4 года назад, когда игра изначально вышла. Однако сарафанное радио позволило «Автомате» заработать свою основную славу уже заметно после релиза.
Сможет ли «Репликант» долгие годы удерживать к себе интерес — вопрос открытый. Сама Square Enix уже готовится к производству нескольких новых частей NieR.
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