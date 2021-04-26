Новые ролики по Life is Strange: True Colors посвятили Алекс и Стеф

Издательство Square Enix и разработчики из студии Deck Nine опубликовали два новых ролика по Life is Strange: True Colors, которые посвятили персонажам Алекс и Стеф.

Первый ролик рассказывает про главную героиню Алекс, которая прибывает в Хейвен-Спрингс по приглашению своего брата Гейба. Авторы описывают её как остроумную, дерзкую, очень наблюдательную, дружелюбную и открытую, хотя иногда она может казаться застенчивой.

Алекс выросла в приюте и большую часть жизни подавляла свои эмоциональные потребности, сосредотачиваясь на других. Из-за своих способностей она очень чувствительна к нуждам других, но опасные эмоции опасны для Алекс.

Второй ролик посвятили девушке Стеф, однокласснице Хлои Прайс из Life is Strange: Before the Storm, с которой игроки смогут завести романтические отношения. Стеф изучала геймдизайн, но увлеклась музыкой, поэтому сформировала панк-группу.

Однажды группа приехала с туром в Хейвен-Спрингс, но Стеф настолько понравился городок, что она осталась в нём жить. Героиня устроилась менеджером в магазин виниловых пластинок и диджеем на местное радио. Также Стеф любит настольные игры и стала «королевой ботанов» в Хейвен-Спрингс.

Ранее стало известно, что Стеф посвятят грядущее дополнение Wavelengths.