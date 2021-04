Новые ролики по Life is Strange: True Colors посвятили Алекс и Стеф

Издательство Square Enix и разработчики из студии Deck Nine опубликовали два новых ролика по Life is Strange: True Colors, которые посвятили персонажам Алекс и Стеф.

Второй ролик посвятили девушке Стеф, однокласснице Хлои Прайс из Life is Strange: Before the Storm, с которой игроки смогут завести романтические отношения. Стеф изучала геймдизайн, но увлеклась музыкой, поэтому сформировала панк-группу.