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Dragon Quest Builders 2 выйдет на Xbox и в Game Pass

Игромания.руиещё 2
19 часов назад
В Microsoft Store появилась страница Dragon Quest Builders 2. Если верить утечке, игра выйдет на Xbox One и Xbox Series уже 4 мая. Тогда же она появится в Xbox Game Pass.
Dragon Quest Builders 2 выйдет на Xbox и в Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру
В магазине Microsoft можно будет купить и PС-версию.Dragon Quest Builders 2 — это сюжетная ролевая игра, где можно заниматься строительством с помощью блоков. Изначально игра вышла на PS4 и Switch в декабре 2018 года в Японии, а западный релиз состоялся в июле 2019-го. В декабре 2019 года RPG добралась до PC (Steam).
Dragon Quest Builders 2 была тепло принята критиками и получила 86 баллов из 100 на Metacritic. Демоверсия игры доступна в PlayStation Store, Nintendo eShop и Steam.порта Nier Replicant
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