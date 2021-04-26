Dragon Quest Builders 2 выйдет на Xbox и в Game Pass

В Microsoft Store появилась страница Dragon Quest Builders 2. Если верить утечке, игра выйдет на Xbox One и Xbox Series уже 4 мая. Тогда же она появится в Xbox Game Pass.

В магазине Microsoft можно будет купить и PС-версию.Dragon Quest Builders 2 — это сюжетная ролевая игра, где можно заниматься строительством с помощью блоков. Изначально игра вышла на PS4 и Switch в декабре 2018 года в Японии, а западный релиз состоялся в июле 2019-го. В декабре 2019 года RPG добралась до PC (Steam).