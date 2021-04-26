Сиквел Ryse: Son of Rome не станет эксклюзивом Xbox

Crytek действительно работает над продолжением Ryse: Son of Rome, о чём вслед за утёкшими документами Crytek сообщает Shpeshal Ed, известный инсайдер и автор подкаста XboxEra Podcast.
Куда интереснее, что сиквел может выйди не только на Xbox и PC, но и на PlayStation.
«Самое интересное о Ryse, и я знаю как странно это звучит, что её делают в качестве мультиплатформенного релиза — это не эксклюзив Xbox. Если игра действительно выйдет, похоже, она выйдет везде».
Ryse: Son of Rome вышла вместе с Xbox One в ноябре 2013 года — однако игра получила смешанные отзывы критиков и сообщества. Спустя год экшен в исторических декорациях добрался до PC.