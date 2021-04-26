Ghosts 'n Goblins Resurrection выйдет на PS4 к началу лета

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Store стало известно, что Ghosts 'n Goblins Resurrection, перезапуск культовой серии платформеров, выйдет на PS4, Xbox One и PC аккурат к началу лета — либо в конце мая, либо непосредственно 1 июня.
В конце февраля релиз игры состоялся на Nintendo Switch, а полторы недели назад разработчики объявили, что Resurrection выйдет PlayStation 4, Xbox One и PC. Но точную дату тогда не назвали (как и сейчас до сих пор нет официального анонса).
Главные особенности игры: локальный кооператив на двоих; стилизованная графика; новые и уже знакомые противники; новое оружие, магия и способности; три уровня сложности; режим с бесконечными жизнями и возрождением прямо на месте смерти; shadow-версии всех уровней, которые откроются после первого прохождения.
А главным героем снова стал рыцарь Артур, который должен спасти принцессу из лап Повелителя демонов.