Elite Dangerous: Odyssey выйдет на ПК 19 мая

В ближайшее время ожидается запуск четвёртой фазы альфы Elite Dangerous: Odyssey, где разработчики будут проверять совместимость с основной игрой. Само тестирование продлится до 30 апреля, а спустя всего три недели, 19 мая, состоится полноценный релиз расширения на ПК.

Фото: MMO13 MMO13

«Мы рады сообщить, что версия Elite Dangerous: Odyssey для ПК выйдет 19 мая! Ваши отзывы во время альфа-периода были бесценны и сделали возможной эту дату выпуска. Мы продолжим собирать фидбек на протяжении предстоящей четвертой альфа-фазы и после запуска, работать над дальнейшими улучшениями и обновлениями контента», — сообщили авторы в блоге Steam.

Что касается версии Odyssey для консоли, то работа над ней ведётся, но конкретных сроков запуска не называется. Команда Frontier Developments также напомнила, что последние несколько дней перед окончанием альфы игроки всё ещё могут сделать предварительный заказ расширения и получить эксклюзивные награды.