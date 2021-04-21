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Авторы The Longest Road on Earth анонсировали Grotto

Игромания.ру
8 часов назад
Независимое издательство Digerati и студия Brainwash Gang анонсировали сюжетное приключение Grotto. Работа над проектом ведётся с 2018 года, и в нём нам достанется роль загадочного Прорицателя, обитающего в гроте и читающего волю звёзд для первобытного племени.
Авторы The Longest Road on Earth анонсировали Grotto
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Во смутные времена люди долины обращаются к нам за советом. Роль игрока — прочесть положение звёзд, истолковать гадания, узнать ближе своих соплеменников и дать им советы, которые определят их настоящее и будущее. Нам предстоит принимать целый ряд решений, влияющих на судьбу племени.
Grotto планируют выпустить на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и iOS во второй половине 2021 года.
Студия Brainwash Gang заодно работает над The Longest Road on Earth, релиз которой намечен на 20 мая, и Nongunz: Doppelganger Edition: процедурно генерируемый рогалик появится 5 мая на PlayStation 4, 6 мая на Nintendo Switch и 7 мая на Xbox One и в Steam.
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