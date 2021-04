Авторы The Longest Road on Earth анонсировали Grotto

Grotto планируют выпустить на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и iOS во второй половине 2021 года.

Студия Brainwash Gang заодно работает над The Longest Road on Earth, релиз которой намечен на 20 мая, и Nongunz: Doppelganger Edition: процедурно генерируемый рогалик появится 5 мая на PlayStation 4, 6 мая на Nintendo Switch и 7 мая на Xbox One и в Steam.