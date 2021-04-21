Авторы The Longest Road on Earth анонсировали Grotto

Независимое издательство Digerati и студия Brainwash Gang анонсировали сюжетное приключение Grotto. Работа над проектом ведётся с 2018 года, и в нём нам достанется роль загадочного Прорицателя, обитающего в гроте и читающего волю звёзд для первобытного племени.

Во смутные времена люди долины обращаются к нам за советом. Роль игрока — прочесть положение звёзд, истолковать гадания, узнать ближе своих соплеменников и дать им советы, которые определят их настоящее и будущее. Нам предстоит принимать целый ряд решений, влияющих на судьбу племени.

Grotto планируют выпустить на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и iOS во второй половине 2021 года.