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Tales of Arise выйдет на русском благодаря релизу на PC

Игромания.руиещё 3
12 часов назад
Портал GameMAG взял интервью у продюсера Tales of Arise Юсукэ Томидзавы, который рассказал о причинах появления локацизации у игр серии.
Tales of Arise выйдет на русском благодаря релизу на PC
Фото: ИгроманияИгромания
Как оказалось, стратегия Bandai Namco по расширению платформ совпала с новой стратегией по локализации — а в России основной платформой стал Steam, благодаря чему перевод jRPG на русский язык оказался не таким рискованным предприятием, если бы игры выходили только на консолях.
«Низкие затраты на перенос игр на PC и большой компьютерный рынок предоставили нам шанс увеличить базу поклонников в России. Так мы и решили переводить всё на русский язык тоже».
Как отмечает Томидзава, если бы не Steam, то в России многие проекты издателя всё ещё выходили бы без локализации.
Tales of Arise выйдет 10 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Разработчики надеются, что незнакомые с серией игроки дадут шанс игре — она создаётся так, чтобы понравиться как поклонникам, так и новичкам.
Игры,Россия,
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