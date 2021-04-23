Tales of Arise выйдет на русском благодаря релизу на PC

Портал GameMAG взял интервью у продюсера Tales of Arise Юсукэ Томидзавы, который рассказал о причинах появления локацизации у игр серии.

Фото: Игромания Игромания

Как оказалось, стратегия Bandai Namco по расширению платформ совпала с новой стратегией по локализации — а в России основной платформой стал Steam, благодаря чему перевод jRPG на русский язык оказался не таким рискованным предприятием, если бы игры выходили только на консолях.

«Низкие затраты на перенос игр на PC и большой компьютерный рынок предоставили нам шанс увеличить базу поклонников в России. Так мы и решили переводить всё на русский язык тоже».

Как отмечает Томидзава, если бы не Steam, то в России многие проекты издателя всё ещё выходили бы без локализации.