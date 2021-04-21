Surgeon Simulator 2 выходит в Steam с кроссплатформой

В августе 2020 года студия Bossa выпустила Surgeon Simulator 2 только в Epic Games Store. Несмотря на договор эксклюзивности, этот релиз не решил всех проблем студии: на этот год запланированы существенные сокращения штата.
А пока создатели симуляторов хирурга решили напомнить, что в этом году Surgeon Simulator 2 выйдет в Steam. Вероятно, случится это не раньше августа. Но на странице в магазине игру уже рекомендуют добавить в список желаемого.
После Steam-релиза игра будет поддерживать кроссплатформенность: игроки смогут объединиться в медбригаду вне зависимости от того, в каком магазине покупали Surgeon Simulator 2. Свой проект студия планирует также выпустить и на других платформах, когда истечёт срок договора с Epic Games.