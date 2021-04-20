На Xbox Series добавят список игр с сохранённым Quick Resume

Ключевым нововведением станет возможность посмотреть список игр с сохранённым состоянием Quick Resume. Игроки смогут удалять эти состояния у отдельных игр, чтобы освободить место на диске, а также узнать, поддерживает ли Quick Resume игра, в которую они играют.

Что касается апрельского обновления для всех пользователей, то игроков уже ждут: возможность отслеживать рейтинги и достижения в мобильном приложении Xbox; возможность активировать Play with Friends каждый раз, когда друзья подключатся к какой-либо игре; возможность приостановить прохождение игры, которая замедляет скорость загрузки; новые рекомендации и коллекции в библиотеке Xbox Game Pass.