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На Xbox Series добавят список игр с сохранённым состоянием Quick Resume

Игромания.ру
16 часов назад
Компания Microsoft поделилась подробностями грядущего обновления прошивки консолей нового поколения Xbox Series X|S. Пока обновление доступно только участникам программы Xbox Insider.
На Xbox Series добавят список игр с сохранённым Quick Resume
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Ключевым нововведением станет возможность посмотреть список игр с сохранённым состоянием Quick Resume. Игроки смогут удалять эти состояния у отдельных игр, чтобы освободить место на диске, а также узнать, поддерживает ли Quick Resume игра, в которую они играют.
Что касается апрельского обновления для всех пользователей, то игроков уже ждут: возможность отслеживать рейтинги и достижения в мобильном приложении Xbox; возможность активировать Play with Friends каждый раз, когда друзья подключатся к какой-либо игре; возможность приостановить прохождение игры, которая замедляет скорость загрузки; новые рекомендации и коллекции в библиотеке Xbox Game Pass.
Игры,Microsoft,
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