Следующей легендой в Apex Legends станет Валькирия

EA и студия Respawn Entertainment представили новую легенду, которая скоро пополнит ассортимент героев в Apex Legends.

Фото: MMO13 MMO13

Ей стала Валькирия — дочь знаменитого пилота Титана по кличке «Гюрза». Пока о способностях Валькирии ничего неизвестно, но предположительно она сможет призывать на поле боя небольшой экзокостюм. Также отмечается, что история персонажа тесно связана со вселенной игры Titanfall.

Кроме того, был представлен свежий игровой сезон под названием Наследие. Он стартует уже 4 мая 2021 года и привнесёт изменения основной карты со свежим оружием — луком «Боцек». Ещё появится новый боевой пропуск, стартует рейтинговый сезон.