Второй сезон аниме по DOTA 2 официально подтвержден

Valve анонсировала второй сезон аниме-сериала по вселенной MOBA DOTA 2. Продолжение получит название DOTA: Dragon's Blood — Book II (вероятно, в русской локализации — «DOTA: Кровь дракона — Книга 2». Больше подробностей пока нет.
Напомним, что первый сезон вышел 25 марта в стриминговом сервисе Netflix
, причем с русскими субтитрами и озвучкой. Данное событие не сильно повлияло на онлайн в DOTA 2, но спрос на услуги тренеров по игре значительно возрос.
Недавно в Netflix стал доступен фильм под названием Free to Play, вышедший в Steam в 2014 году. Картина рассказывает о трех профессиональных игроках со всего мира, сражающихся за приз в 1 миллион долларов в первом турнире по Dota 2 «The International».
Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM— DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021