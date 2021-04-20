Второй сезон аниме по DOTA 2 официально подтвержден

Valve анонсировала второй сезон аниме-сериала по вселенной MOBA DOTA 2. Продолжение получит название DOTA: Dragon's Blood — Book II (вероятно, в русской локализации — «DOTA: Кровь дракона — Книга 2». Больше подробностей пока нет.

Недавно в Netflix стал доступен фильм под названием Free to Play, вышедший в Steam в 2014 году. Картина рассказывает о трех профессиональных игроках со всего мира, сражающихся за приз в 1 миллион долларов в первом турнире по Dota 2 «The International».