В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Второй сезон аниме по DOTA 2 официально подтвержден

MMO13
21 час назад
Valve анонсировала второй сезон аниме-сериала по вселенной MOBA DOTA 2. Продолжение получит название DOTA: Dragon's Blood — Book II (вероятно, в русской локализации — «DOTA: Кровь дракона — Книга 2». Больше подробностей пока нет.
Второй сезон аниме по DOTA 2 официально подтвержден
Фото: MMO13MMO13
Напомним, что первый сезон вышел 25 марта в стриминговом сервисе Netflix, причем с русскими субтитрами и озвучкой. Данное событие не сильно повлияло на онлайн в DOTA 2, но спрос на услуги тренеров по игре значительно возрос.
Недавно в Netflix стал доступен фильм под названием Free to Play, вышедший в Steam в 2014 году. Картина рассказывает о трех профессиональных игроках со всего мира, сражающихся за приз в 1 миллион долларов в первом турнире по Dota 2 «The International».
Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM— DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021
Игры,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители