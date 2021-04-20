В Dying Light стартовал кроссовер с Rust

Создатели Dying Light объявили о старте в игре кроссовера с выживалкой Rust — он пройдёт на PC до 26 апреля. На PlayStation и Xbox запуск события (и тематического DLC) состоится в середине мая.
По сюжету, в Dying Light прибыли новые враги — учёные из Rust, которые решили изучить новый смертоносный патоген. Да и бандиты активизировались. Так что придётся вооружиться новым оружием и дать противникам отпор, достигая общих целей, чтобы получить награды.
Кроме того, игра получила бесплатный дополнительный набор, включающий: Наряд «Тяжёлая броня» Облик машины «Ржавое ведро» Топорик «Перекованный тесак» Самодельный пистолет-пулемет Ржавая штурмовая винтовка.