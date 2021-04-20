Разработчики Celeste анонсировали новую игру

Создатели Celeste анонсировали своё новое творение — двухмерный экшен с упором на исследования Earthblade, в котором игрокам предстоит путешествовать по пиксельному миру.

Пока что разработчики не готовы делиться массой подробностей о проекте, отмечая, что у них было четыре прототипа игры. У авторов есть чёткое видение Earthblade, хотя многие детали, разумеется, ещё изменятся в процессе производства.