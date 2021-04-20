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Разработчики Celeste анонсировали новую игру — двухмерный экшен Earthblade

Игромания.руиещё 1
22 часа назад
Создатели Celeste анонсировали своё новое творение — двухмерный экшен с упором на исследования Earthblade, в котором игрокам предстоит путешествовать по пиксельному миру.
Разработчики Celeste анонсировали новую игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Пока что разработчики не готовы делиться массой подробностей о проекте, отмечая, что у них было четыре прототипа игры. У авторов есть чёткое видение Earthblade, хотя многие детали, разумеется, ещё изменятся в процессе производства.
Дату релиза Earthblade пока не называют, с осторожностью отмечая лишь, что игра выйдет когда-то в 20** году. А примерно вот так она будет звучать!
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