Третий сезон в Call of Duty: Mobile посвятят Японии

Activision представила третий сезон в мобильном шутере Call of Duty: Mobile, который получит название «Побег из Токио». Он будет посвящен культуре Японии , а боевой пропуск позволит разблокировать исполнителей в самурайской тематике, скины оружия и многое другое. Сезон начнется 17 апреля в 3:00 по московскому времени.

Фото: MMO13 MMO13

Игроков ждут две новые карты: Oasis из Call of Duty: Modern Warfare 3 с отелем в пустыне, выполненном в японском стиле, и Coastal — совершенно новое поле боя для режима «Найти и уничтожить». Если вы играете в режим «Королевская битва», то сможете оценить новое умение Bull Charge, активирующий полицейский щит, а также новый класс Spotter, который будет добавлен чуть позже.

Впрочем, не только новый класс не появится вместе со стартом сезона. «Ночной режим 2.0», представляющий собой оптимизированную версию «Ночного режима», откроется с 22 по 28 апреля. В режиме «Мечи и камни», доступном с 6 по 12 мая, игроки смогут пользоваться только оружием ближнего боя.