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Третий сезон в Call of Duty: Mobile будет посвящен японской тематике

MMO13
54 минуты назад
Activision представила третий сезон в мобильном шутере Call of Duty: Mobile, который получит название «Побег из Токио». Он будет посвящен культуре Японии, а боевой пропуск позволит разблокировать исполнителей в самурайской тематике, скины оружия и многое другое. Сезон начнется 17 апреля в 3:00 по московскому времени.
Третий сезон в Call of Duty: Mobile посвятят Японии
Фото: MMO13MMO13
Игроков ждут две новые карты: Oasis из Call of Duty: Modern Warfare 3 с отелем в пустыне, выполненном в японском стиле, и Coastal — совершенно новое поле боя для режима «Найти и уничтожить». Если вы играете в режим «Королевская битва», то сможете оценить новое умение Bull Charge, активирующий полицейский щит, а также новый класс Spotter, который будет добавлен чуть позже.
Впрочем, не только новый класс не появится вместе со стартом сезона. «Ночной режим 2.0», представляющий собой оптимизированную версию «Ночного режима», откроется с 22 по 28 апреля. В режиме «Мечи и камни», доступном с 6 по 12 мая, игроки смогут пользоваться только оружием ближнего боя.
Кроме того, 29 апреля начнется событие «Путь воина», которое поставит перед выбором: присоединиться к «Пяти Рыцарям» или к Коалиции. Вам предстоит выполнять ежедневные задания и получать награды в сетевом режиме и режиме королевской битвы.
Игры,Япония,
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