Для Warframe вышло обновление «Зов Темпестарии»

Главные нововведения: Квест «Зов Темпестарии» в Изначальной системе. Игрокам предстоит отправиться в турбулентность Бурь Бездны, чтобы исследовать таинственный корабль-призрак, патрулирующий Проксиму Корпуса. Варфрейм Севагот. Его чертёж можно получить за выполнение нового квеста, а мгновенный доступ — купив коллекцию Севагота во внутриигровом магазине. Модернизация Рэйлджек, которая сделала полёт в Проксиме Корпуса легче. Также доступны два новых типа миссий Рэйлджека: Орфикс и Налёт. Бури Бездны, которые повлияют на характеристики Рэйлджека, существенно повысят сложность и создадут новые возможности для получения достойных наград. Кроме того, в Бурях Бездны можно открывать реликвии. Возможность набирать, обучать и кастомизировать команду Рэйлджека, чтобы они выполняли назначенные роли на борту корабля при игре в одиночку.