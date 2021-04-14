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Для Warframe вышло крупное обновление «Зов Темпестарии»

Игромания.ру
4 часа назад
Разработчики из студии Digital Extremes выпустили крупное обновление «Зов Темпестарии» для условно-бесплатного лутер-шутера Warframe.
Для Warframe вышло обновление «Зов Темпестарии»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Главные нововведения: Квест «Зов Темпестарии» в Изначальной системе. Игрокам предстоит отправиться в турбулентность Бурь Бездны, чтобы исследовать таинственный корабль-призрак, патрулирующий Проксиму Корпуса. Варфрейм Севагот. Его чертёж можно получить за выполнение нового квеста, а мгновенный доступ — купив коллекцию Севагота во внутриигровом магазине. Модернизация Рэйлджек, которая сделала полёт в Проксиме Корпуса легче. Также доступны два новых типа миссий Рэйлджека: Орфикс и Налёт. Бури Бездны, которые повлияют на характеристики Рэйлджека, существенно повысят сложность и создадут новые возможности для получения достойных наград. Кроме того, в Бурях Бездны можно открывать реликвии. Возможность набирать, обучать и кастомизировать команду Рэйлджека, чтобы они выполняли назначенные роли на борту корабля при игре в одиночку.
Одновременно с этим Warframe обновили для Xbox Series. На новых консолях боевик получил динамическое освещение, поддержку разрешения до 4K при 60 FPS, более быстрое время загрузки, совместную игру с друзьями, улучшенный звук и многое другое. Между Xbox One и Xbox Series игра поддерживает кроссплей, а также перенос сохранений и достижений.
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