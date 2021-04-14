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Jade Dynasty 2 станет мобильной MMORPG

MMO13
6 часов назад
Во время презентации Perfect World Games Strategy Press Conference состоялся анонс продолжения известной классической MMORPG Jade Dynasty, вышедшей на PC в 2007 году. Как оказалось, Jade Dynasty 2 станет мобильной игрой для устройств под управлением iOS и Android.
Jade Dynasty 2 станет мобильной MMORPG
Фото: MMO13MMO13
Jade Dynasty 2 будет включать в себя разные культуры и предложит новый сюжет, боевую систему и возможности. Также в игре используются облачные технологии, благодаря которой на карте могут находиться множество игроков и объектов. В качестве движка используется Unreal Engine 4.
Jade Dynasty 2 — это не единственная представленная игра по данной франшизе. Разработчики также показали еще две игры, которые были анонсированы ранее. World of Jade Dynasty является компьютерное MMORPG. На презентации разработчики рассказали, что сотрудничают с NVIDIA для введения технологии DLSS2.0. Что касается другой игры под названием Fantasy Jade Dynasty, то это мобильная стратегия, призванная расширить вселенную.
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