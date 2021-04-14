Jade Dynasty 2 станет мобильной MMORPG

Во время презентации Perfect World Games Strategy Press Conference состоялся анонс продолжения известной классической MMORPG Jade Dynasty, вышедшей на PC в 2007 году. Как оказалось, Jade Dynasty 2 станет мобильной игрой для устройств под управлением iOS и Android.

Фото: MMO13 MMO13

Jade Dynasty 2 будет включать в себя разные культуры и предложит новый сюжет, боевую систему и возможности. Также в игре используются облачные технологии, благодаря которой на карте могут находиться множество игроков и объектов. В качестве движка используется Unreal Engine 4.