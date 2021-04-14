В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Анонсирована мобильная игра CODE NAME:X во вселенной Persona 5

MMO13иещё 1
6 часов назад
Perfect World Games представила новую мобильную RPG CODE NAME:X, основанную на франшизе Persona. Пока не подтверждено, связана ли игра с конкретной частью или рассказывает собственную историю со своими персонажами и сюжетом. Однако найденные в коде официального сайта данные намекают на то, что проект относится ко вселенной Persona 5.
Анонсирована мобильная игра CODE NAME:X во вселенной Persona 5
Фото: MMO13MMO13
Первый тизер также выполнен в духе пятой игры.
CODE NAME:X будет заимствовать многие знакомые элементы серии и использовать технологии нового поколения для улучшения оригинальных рендеров и создания реалистичного японского мегаполиса. К сожалению, больше подробностей об игре пока нет.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители