Анонсирована мобильная игра CODE NAME:X во вселенной Persona 5

Perfect World Games представила новую мобильную RPG CODE NAME:X, основанную на франшизе Persona. Пока не подтверждено, связана ли игра с конкретной частью или рассказывает собственную историю со своими персонажами и сюжетом. Однако найденные в коде официального сайта данные намекают на то, что проект относится ко вселенной Persona 5.