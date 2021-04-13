На мобильных устройствах предсказали появление игр для PlayStation. Об этом сообщает профильное издание Eurogamer.
Фото: Aaron Favila / APAaron Favila / AP
Журналисты портала сделали такой вывод на основании найденного на сайте для найма специалистов объявления от Sony. Согласно опубликованной 10 апреля вакансии, японская компания ищет руководителя отдела мобильной разработки. Прошедший собеседование и принятый на работу кандидат «сосредоточится на успешной адаптации самых популярных франшиз PlayStation для мобильных устройств».
«Вы будете нести ответственность за создание и масштабирование команды мобильных лидеров и возглавите это новое бизнес-подразделение в PlayStation Studios», — говорится в описании предложения.
По мнению авторов, размещение вакансии недвусмысленно дает намек на то, что Sony намерена портировать часть своих эксклюзивов на смартфоны.
Журналисты полагают, что в недалеком будущем корпорация адаптирует под мобильные устройства некоторые популярные франшизы, например, Uncharted и The Last of Us от Naughty Dog, Gran Turismo от Polyphony, God of War от Sony Santa Monica и Ratchet & Clank от Insomniac.
Точно неизвестно, когда эксклюзивы Sony появятся на смартфонах. Однако в описании вакансии говорится, что на портирование тайтлов выделен срок от трех до пяти лет.
В начале апреля стало известно
, что интерактивная видеоигра в жанре триллера Erica, которая является эксклюзивом PlayStation, выйдет на ПК. Тайтл будет доступен пользователям цифровой платформы Steam в мае.