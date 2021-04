Так, если ранее стандартное издание флагманской The Legend of Zelda: Breath of the Wild оценивалось в 5 249 рублей, то сейчас россияне могут его купить уже за 6 299. Кроме того, выросла до 5 399 рублей цена сразу нескольких игр, в числе которых Animal Crossing: New Horizons, Monster Hunter: Rise, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3 и Mario Kart 8 Deluxe. Напомним, что ранее они были доступны за 4 499 рублей.