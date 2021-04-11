Блогер-миллионник Тумка запустит космическую ракету в Minecraft

Запуск ракеты в виртуальной вселенной можно будет увидеть 12 апреля в 16:00 по Москве в группе сообщества «ВКонтакте». Анонсов у самого блогера на личных страницах в социальных сетях нет.

У Тумки два youtube-канала, на которых блогер записывает ролики и лайфхаки по игре Minecraft. На каждый канал Рафаэля подписались более миллиона человек, хотя один из них он создал менее года назад.