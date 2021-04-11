В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Блогер-миллионник Тумка запустит космическую ракету в Minecraft

Ura.Ru
1 час назад
Русскоязычный блогер-миллионник Тумка (Рафаэль), проживающий в США и снимающий ролики по видеоигре Minecraft, посетит российский сервер игры в День космонавтики. Вместе с другими игроками он запустит виртуальную космическую ракету.
Блогер-миллионник Тумка запустит космическую ракету в Minecraft
Фото: InstagramInstagram
«Один из ведущих блогеров YouTube Тумка посетит российский сервер Youcrafts во вселенной Minecraft», — сообщает «Российское движение школьников».
Запуск ракеты в виртуальной вселенной можно будет увидеть 12 апреля в 16:00 по Москве в группе сообщества «ВКонтакте». Анонсов у самого блогера на личных страницах в социальных сетях нет.
У Тумки два youtube-канала, на которых блогер записывает ролики и лайфхаки по игре Minecraft. На каждый канал Рафаэля подписались более миллиона человек, хотя один из них он создал менее года назад.
Minecraft — это серия компьютерных игр в жанре «песочница», в которой геймеры могут создавать виртуальные миры. Например, один из стримеров создал гору Эверест в масштабе 1:1 и забрался на нее. А студент из Нефтеюганска Александр Кошкин воспроизвел в игре модель родного города.
Игры,Александр Кошкин,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители