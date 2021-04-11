Блогер-миллионник Тумка запустит космическую ракету в Minecraft

Русскоязычный блогер-миллионник Тумка (Рафаэль), проживающий в США и снимающий ролики по видеоигре Minecraft, посетит российский сервер игры в День космонавтики. Вместе с другими игроками он запустит виртуальную космическую ракету.
«Один из ведущих блогеров YouTube Тумка посетит российский сервер Youcrafts во вселенной Minecraft», — сообщает «Российское движение школьников».
Запуск ракеты в виртуальной вселенной можно будет увидеть 12 апреля в 16:00 по Москве в группе сообщества «ВКонтакте». Анонсов у самого блогера на личных страницах в социальных сетях нет.
У Тумки два youtube-канала, на которых блогер записывает ролики и лайфхаки по игре Minecraft. На каждый канал Рафаэля подписались более миллиона человек, хотя один из них он создал менее года назад.
Minecraft — это серия компьютерных игр в жанре «песочница», в которой геймеры могут создавать виртуальные миры. Например, один из стримеров создал гору Эверест в масштабе 1:1 и забрался на нее. А студент из Нефтеюганска Александр Кошкин воспроизвел в игре модель родного города.