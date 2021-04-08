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Фанаты создали мод для GTA 4

Droidnews
1 час назад
В прошлом месяце Rockstar и Take-Two выпустили Grand Theft Auto 4: Complete Edition на PC. Однако, в этой версии не было никакого мультиплеера, что решили исправить некоторые моддеры.
Фанаты создали мод для GTA 4
Фото: DroidnewsDroidnews
Фанаты разработали мод, который вернул в игру сетевой режим. Сам мод называется GTA Connected и позволяет играть в сети не только в GTA 4, но и GTA 3, Vice City и San Andreas. Мод позволяет создаваться сценарии для данных игр серии GTA. Мод работает как в сетевом режиме, так и в автономном. Одной из особенностей данной модификации является поддержка Windows XP.
А как вы относитесь к модам для старых игр? Считаете ли это возможностью оживить классику или подобные проекты лишь пустая трата времени и старые игры лучше забыть? Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях к данной новости.
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