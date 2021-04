Администрация платформы объявила, что в период с 15 по 22 апреля 2021 года пользователи смогут добавить в свою библиотеку Deponia: The Complete Journey, Pillars of the Earth и The First Tree. До 15 апреля геймеры могут получить «3 out of 10: Season Two» про группу незадачливых разработчиков видеоигр.