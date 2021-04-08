В Steam появилась страница новой MMORPG

Страница бесплатной Sci-Fi MMORPG с элементами песочницы под названием Virtuverse на днях появилась в Steam, однако поиграть в игру через платформу Valve на данный момент не получится. Проект стартует лишь в четвертом квартале 2021 года, но все желающие смогут попробовать новинку через месяц, когда начнётся тест для всех. Скачать клиент ранней версии можно будет на официальном сайте.

Фото: MMO13 MMO13

Среди главных особенностей Virtuverse разработчики выделяют богатые функции, вроде создания персонажей, путешествий по галактике, крафта, сражений с существами или враждебно настроенными игроками. Обещают отсутствие классовых ограничений и возможность использовать любой предмет сразу. Пользователи также могут возводить дома и целые города, заниматься торговлей созданными вещами.