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В Steam появилась страница новой MMORPG, в которой можно зарабатывать реальные деньги

MMO13
1 час назад
Страница бесплатной Sci-Fi MMORPG с элементами песочницы под названием Virtuverse на днях появилась в Steam, однако поиграть в игру через платформу Valve на данный момент не получится. Проект стартует лишь в четвертом квартале 2021 года, но все желающие смогут попробовать новинку через месяц, когда начнётся тест для всех. Скачать клиент ранней версии можно будет на официальном сайте.
В Steam появилась страница новой MMORPG
Фото: MMO13MMO13
Среди главных особенностей Virtuverse разработчики выделяют богатые функции, вроде создания персонажей, путешествий по галактике, крафта, сражений с существами или враждебно настроенными игроками. Обещают отсутствие классовых ограничений и возможность использовать любой предмет сразу. Пользователи также могут возводить дома и целые города, заниматься торговлей созданными вещами.
Причём торговля осуществляется за криптовалюту Aether (Эфир), которую в дальнейшем разрешается конвертировать в реальные деньги. Однако с этим стоит быть настороже, ведь создав предмет или купив его за «реальные средства», на игрока могут напасть и ограбить. Таким образом, прибыль и убыток в игре тесно связаны.
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