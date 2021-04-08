В Steam появилась страница новой MMORPG

Страница бесплатной Sci-Fi MMORPG с элементами песочницы под названием Virtuverse на днях появилась в Steam, однако поиграть в игру через платформу Valve на данный момент не получится. Проект стартует лишь в четвертом квартале 2021 года, но все желающие смогут попробовать новинку через месяц, когда начнётся тест для всех. Скачать клиент ранней версии можно будет на официальном сайте.
Среди главных особенностей Virtuverse разработчики выделяют богатые функции, вроде создания персонажей, путешествий по галактике, крафта, сражений с существами или враждебно настроенными игроками. Обещают отсутствие классовых ограничений и возможность использовать любой предмет сразу. Пользователи также могут возводить дома и целые города, заниматься торговлей созданными вещами.
Причём торговля осуществляется за криптовалюту Aether (Эфир), которую в дальнейшем разрешается конвертировать в реальные деньги. Однако с этим стоит быть настороже, ведь создав предмет или купив его за «реальные средства», на игрока могут напасть и ограбить. Таким образом, прибыль и убыток в игре тесно связаны.