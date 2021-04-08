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СМИ: Хидео Кодзима договаривается с Microsoft об издании его новой игры

Игромания.ру
2 часа назад
Вчера разработчики из Blue Box анонсировали хоррор-выживалку Abandoned для PS5, и трейлер получился настолько странным, что многие предположили, что за проектом стоит сам Хидео Кодзима.Но, по данным VentureBeat, это совсем не так. Просто сама Blue Box довольно небольшая студия, которая никогда не создавала больших консольных эксклюзивов.
Кодзима договаривается с Microsoft об издании новой игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру
При этом по данным СМИ, сам Кодзима сейчас ведёт переговоры с Microsoft об издании его нового проекта. И на это якобы указывает в том числе и статуэтка Люденса на полках Фила Спенсера.Ранее Ёдзи Синкава заявил, что новую игру создателя Death Stranding вполне могут анонсировать довольно скоро.
Также в настоящее время разработчики, по данным одного из инсайдеров, трудятся над расширенным изданием Death Stranding для PS5 и PS4 с новым сюжетным контентом.
Игры,Хидео Кодзима,Microsoft,
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