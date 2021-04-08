Кодзима договаривается с Microsoft об издании новой игры

Вчера разработчики из Blue Box анонсировали хоррор-выживалку Abandoned для PS5, и трейлер получился настолько странным, что многие предположили, что за проектом стоит сам Хидео Кодзима.Но, по данным VentureBeat, это совсем не так. Просто сама Blue Box довольно небольшая студия, которая никогда не создавала больших консольных эксклюзивов.