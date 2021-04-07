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В Children of Morta уже открыты «Семейные испытания»

Игромания.ру
6 часов назад
Студия Dead Mage в конце марта рассказала о грядущем бесплатном обновлении «Семейные испытания» для рогалика Children of Morta. А теперь объявила, что новый режим уже появился в игре. Заодно разработчики рассказали, в чём он состоит.
В Children of Morta уже открыты «Семейные испытания»
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Крупнейшее обновление открывает уникальное подземелье Циклус, которое постоянно меняется под действием Скверны. Члены семьи Бергсон в нём могут испытать свои силы и подготовиться к опасным путешествиям.
«Семейные испытания» никак не связаны с основным сюжетом, в них сразу доступны все члены семьи и все их навыки. И сложность задач позволяет поэкспериментировать с вариантами развития и потренироваться для сложных сражений.
Помимо нового подземелья, обновление вносит ряд изменений в механики игры, добавляет особые награды и новую валюту, за которую можно улучшить снаряжение.
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