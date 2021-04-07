К квесту Harold Halibut выпустили сюжетный трейлер

Небольшая германская студия Slow Bros опубликовала
сюжетный трейлер своей дебютной приключенческой игры Harold Halibut. Работа над проектом ведётся с 2012 года, но даты релиза у него всё ещё нет.
Уникальность Harold Halibut состоит в том, что всё, что мы видим в игре, создано вручную и лишь затем отснято и перенесено на экран. Для своего проекта разработчики выстроили декорации и наполнили их массой деталей, а затем поселили в них персонажей, сделанных и анимированных вручную.
По сюжету действие происходит на космическом корабле «Федора». Некогда он отправился на поиски нового дома для колонистов, но в итоге попал на дно инопланетного океана. Его обитатели давно смирились со своей судьбой, обустроив жизнь как получилось. И лишь Гарольд верит, что корабль всё ещё может оторваться от морского дна и продолжить путь к новому дому.
Деньги на создание Harold Halibut студия пыталась добыть через Kickstarter, но кампания завершилась неудачей: удалось собрать меньше половины требуемой суммы. Издателя разработчики не нашли, но планируют выпустить игру на РС, Xbox One и PlayStation 4.