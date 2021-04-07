Lineage 2 Classic решили переименовать

«Фогейм» объявил о переименовании Lineage 2 Classic — теперь она называется Lineage 2 Legacy.

Решение переименовать классическую версию обосновали «исторической справедливостью»: на английском Legacy переводится как «наследие», что, по словам издателя, лучше отражает «суть и характер» проекта.