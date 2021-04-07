Lineage 2 Classic решили переименовать

«Фогейм» объявил о переименовании Lineage 2 Classic — теперь она называется Lineage 2 Legacy.
Решение переименовать классическую версию обосновали «исторической справедливостью»: на английском Legacy переводится как «наследие», что, по словам издателя, лучше отражает «суть и характер» проекта.
Никаких глобальных изменений в дальнейшем векторе развития игры не планируется. Последнее крупное обновление вышло месяц назад, 2 марта. Разработчики отмечают, что в текущем виде Legacy уже переросла оригинал — для MMORPG начали выпускать уникальный контент.