Unbeatable прошла Kickstarter за 15 часов

Независимая студия D-Cell Games вынесла на Kickstarter свою дебютную игру, музыкальную аркаду Unbeatable. И попытка оказалась успешной: требуемую сумму в 55 тысяч долларов удалось собрать за 15 часов, хотя разработчики рассчитывали добиться цели за неделю.

Действие Unbeatable происходит в вымышленном аниме-мире, в котором музыка считается преступлением и находится под запретом. Однако героиня не хочет с этим смириться, и вот она разучивает свою первую песню.

Игроков ждёт сюжетное приключение на огромных уровнях, полных секретов и врагов. Им предстоит отыскивать новые песни для первого концерта, и делать это можно в любом темпе, используя для управления всего две клавиши.