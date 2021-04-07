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Unbeatable прошла Kickstarter за 15 часов

Игромания.ру
3 часа назад
Независимая студия D-Cell Games вынесла на Kickstarter свою дебютную игру, музыкальную аркаду Unbeatable. И попытка оказалась успешной: требуемую сумму в 55 тысяч долларов удалось собрать за 15 часов, хотя разработчики рассчитывали добиться цели за неделю.
Unbeatable прошла Kickstarter за 15 часов
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Действие Unbeatable происходит в вымышленном аниме-мире, в котором музыка считается преступлением и находится под запретом. Однако героиня не хочет с этим смириться, и вот она разучивает свою первую песню.
Игроков ждёт сюжетное приключение на огромных уровнях, полных секретов и врагов. Им предстоит отыскивать новые песни для первого концерта, и делать это можно в любом темпе, используя для управления всего две клавиши.
В ближайшие дни разработчики собираются объявить о дополнительных целях кампании. А заодно выпустить в Steam обновляемую демоверсию Unbeatable [white label] с первым эпизодом игры. Пока что не объявлено, когда состоится релиз, но студия предполагает, что ей нужно минимум два года на завершение проекта.
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