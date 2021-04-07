Разработчиков Genshin Impact обвинили в расизме

Популярная игра Genshin Impact подверглась нападкам разгневанных пользователей, которые в социальных сетях призвали бойкотировать проект. Сообщается, что в игре, ориентированной преимущественно на подростков, можно обнаружить проявления расизма и даже педофилии.

Фото: miHoYo/Shanghai Miha Touring Film Technology Co. miHoYo/Shanghai Miha Touring Film Technology Co.

Игра Genshin Impact стала настоящим хитом во время пандемии — адвенчура от китайского разработчика miHoYo вышла в сентябре 2020 года и сумела очень быстро обзавестись масштабной фанбазой. Проект, который сравнивали с культовой Legend of Zelda: Breath of the Wild, всего за первый месяц с момента релиза принес создателям $245 млн. На текущий момент доход от Genshin Impact достиг $1 млрд.

Однако популярность не спасла игру от скандала. Как сообщает Business Insider, пользователи Twitter продвигают хэштег #BoycottGenshin с требованием бойкотировать Genshin Impact из-за спорного контента. За первые сутки тренда этот хэштег был использован в более чем 65 тыс. твитах.

Претензий у игроков накопилось несколько. Одна из них касается монстров, которые в игре называются хиличурлы. Они — одни из первых врагов, встречающихся в игре. В описании сказано, что хиличурлы — это «примитивные человекообразные монстры», а «большинство людей давно оставили попытки общения с хиличурлами».

В Twitter распространилось видео, записанное из студии игрового разработчика, на котором видно, что анимация хиличурлов сделана на основе танцев туземцев.

Ролик мгновенно стал вирусным на платформе, а один из пользователей, который назвал себя «аборигеном», заявил, что создавать расу злодеев, вдохновляясь туземной культурой, «абсолютно точно не ок».

Другая претензия игроков касается расового разнообразия. Всего игроку доступно около 30 героев, нарисованных в стиле аниме, и лишь двое персонажей имеют кожу темного оттенка. Одна из них — музыкант Синь Янь, которую по сюжету игры считают «страшной», а второй — капитан Кэйа, в описании которого имеется слово «экзотичный». Многие пользователи Twitter, призывающие к бойкоту Genshin Impact, остались недовольны таким подбором эпитетов, обвинив разработчика в расизме.

Кроме того, некоторые утверждают, что Genshin Impact намекает на возможные любовные отношения между взрослым по имени Ульфр и девочкой, которую зовут Флора. Ульфр прямым текстом говорит о том, что ему симпатична Флора, которая на вид является несовершеннолетней (хотя в игре нет никакого указания на ее возраст).