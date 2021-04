Разработчиков Genshin Impact обвинили в расизме

miHoYo/Shanghai Miha Touring Film Technology Co.

Игра Genshin Impact стала настоящим хитом во время пандемии — адвенчура от китайского разработчика miHoYo вышла в сентябре 2020 года и сумела очень быстро обзавестись масштабной фанбазой. Проект, который сравнивали с культовой Legend of Zelda: Breath of the Wild, всего за первый месяц с момента релиза принес создателям $245 млн. На текущий момент доход от Genshin Impact достиг $1 млрд.