Steam запустил еженедельную распродажу игр-хитов

Цифровой магазин Steam запустил очередную распродажу игр — предлагает со скидками хиты сервиса. Акция продлится до 12 апреля.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В списке игр на распродаже можно увидеть игру с элементами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human. Она получила 30-процентную скидку и стоит теперь 1139 рублей.

За 149 рублей вместо тысячи предлагается Mirror's Edge — экшен от первого лица с упором на паркур.

Control Ultimate Edition с 60-процентной скидкой предлагают в течение ещё 47 часов. Игра стоит 639 рублей сейчас.

Horizon Zero Dawn тоже предлагают с хорошей скидкой — 40%. До 12 апреля игру можно купить за 1680 рублей вместо 2800 рублей.