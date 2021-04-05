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Авторы Torchlight III представили новый класс — проклятого пирата

Игромания.ру
5 апреля 2021
Разработчики из студии Echtra представили проклятого пирата, новый класс для экшен-RPG Torchlight III.
Авторы Torchlight III представили проклятого пирата
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Проклятый пират может призывать членов призрачной команды и использовать собственный уникальный ресурс, дублоны, которые собираются посреди боя из монстров и сокровищ, а также получит новое оружие (пушка) и тип брони (плащ), уникальные для этого класса.
Кроме того, проклятый пират специализируется на проклятой магии и взрывных способностях, включая возможность приказать своему флагману дать залп по врагам издалека или просто призвать корабль прямо в бой.
Проклятого пирата добавят в игру уже в следующем крупном бесплатном обновлении, которое выйдет этой весной. Также игроков ждут 4 новых вида и больше 40 вариаций питомцев, несколько декораций для форта, возможность сбрасывать прогресс подземелья и всего аккаунта и многое другое.
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