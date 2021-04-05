Авторы Torchlight III представили проклятого пирата

Разработчики из студии Echtra представили проклятого пирата, новый класс для экшен-RPG Torchlight III.

Проклятый пират может призывать членов призрачной команды и использовать собственный уникальный ресурс, дублоны, которые собираются посреди боя из монстров и сокровищ, а также получит новое оружие (пушка) и тип брони (плащ), уникальные для этого класса.

Кроме того, проклятый пират специализируется на проклятой магии и взрывных способностях, включая возможность приказать своему флагману дать залп по врагам издалека или просто призвать корабль прямо в бой.