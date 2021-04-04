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На выходных Outriders дважды успела обновить свой рекорд в Steam

Игромания.руиещё 1
4 апреля 2021
Ещё в четверг мы успели удивиться, насколько успешно Outriders запустилась в Steam, однако на выходных боевик успел дважды обновить собственный рекорд. В момент запуска пиковый онлайн превысил 111 тысяч человек, однако в последующие дни результат только увеличивался — сначала до 119 тысяч, а затем и до 125 тысяч человек. Прямо сейчас играют почти 97 тысяч человек. Более того, игра стала лидером свежих чартов продаж магазина.
На выходных Outriders дважды обновила рекорд в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Всё это происходило на фоне больших проблем с серверами, когда многие попросту не могли зайти в игру или постоянно вылетали из неё. Разработчики уже пообещали подробнее рассказать о случившемся и как это исправляют.
Outriders вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. На консолях Xbox сыграть в новинку можно через подписку Game Pass.
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