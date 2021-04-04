На выходных Outriders дважды обновила рекорд в Steam

Ещё в четверг мы успели удивиться, насколько успешно Outriders запустилась в Steam, однако на выходных боевик успел дважды обновить собственный рекорд. В момент запуска пиковый онлайн превысил 111 тысяч человек, однако в последующие дни результат только увеличивался — сначала до 119 тысяч, а затем и до 125 тысяч человек. Прямо сейчас играют почти 97 тысяч человек. Более того, игра стала лидером свежих чартов продаж магазина.